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Сегодня, 18:38

Анчелотти назвал причины отставания «Реала» от «Барселоны» в чемпионате Испании

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему команда отстает от «Барселоны» на 10 очков в чемпионате Испании.

«Мы могли бы сыграть лучше. Мы очень пострадали из-за всех игр, которые нам пришлось сыграть в январе. Мы потеряли в них очки, которые очень мешают нам догнать лидера сейчас», — сказал Анчелотти на пресс-конференции после победы над «Кадисом» (2:0).

По итогам 29 туров «Реал» с 62 набранными очками занимает вторую строчку в чемпионате Испании по футболу. Лидер «Барселона» имеет в своем активе 72 очка.

Карло Анчелотти
Футбол
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