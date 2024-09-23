Анчелотти: «Мне посчастливилось тренировать великие клубы, но «Реал» — лучшая команда в мире»

Итальянский специалист Карло Анчелотти отреагировал на то, что матч против «Алавеса» в 7-м туре ла лиги станет для него 300-м на посту главного тренера «Реала».

«Мне посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», к которому я испытываю особую привязанность. Но «Реал Мадрид» — лучший клуб в мире, в этом нет никаких сомнений. Оказаться на тренерской скамейке в 300 раз — пожалуй, это чудо», — заявил Анчелотти.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под руководством 65-летнего специалиста «сливочные» дважды стали чемпионами Испании, дважды — обладателями Кубка и Суперкубка страны, трижды выигрывали Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Матч между «Реалом» и «Алавесом» пройдет во вторник, 24 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.