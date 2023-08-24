Анчелотти назвал тренеров, которые ему нравятся

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какие тренеры ему нравятся.

«Мне нравятся специалисты, которые делают ставку на футбол. Это Гвардиола, Артета и де Дзерби. Также люблю тех, кто умеет хорошо мотивировать игроков. Могу назвать Бордаласа, у нас хорошие отношения», — цитирует итальянца Tyc Sports.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2023/24. После двух туров ла лиги клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.