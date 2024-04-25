Анчелотти назвал верным решение Хави остаться в «Барселоне»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на решение Хави продолжить работу в «Барселоне».
В четверг, 25 апреля, президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил, что Хави останется на посту главного тренера команды. В начале года 44-летний испанец заявлял о намерении покинуть сине-гранатовых по окончании сезона.
«Он проделывает хорошую работу в «Барселоне» и хорошо знает этот клуб. Мне кажется, что он принял верное решение», — приводит AS слова Анчелотти.
Сам Хави отметил, что решил остаться в «Барселоне», потому что чувствует полное доверие со стороны президента и игроков команды, с которыми еще сможет завоевать трофеи.
После 32 туров каталонцы с 70 очками занимают второе место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 11 очков.