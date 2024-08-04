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Сегодня, 06:18

Анчелотти о поражении «Реала» от «Барселоны»: «Давайте не будем сходить с ума, это предсезонные матчи»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в матче предсезонного турне в США.

«Наша цель сейчас — давать футболистам игровое время и помогать им набирать форму. Мы сейчас не думаем о тактическом аспекте, просто игрокам нужно обрести оптимальные кондиции. Давайте не будем сходить с ума, это всего лишь предсезонные матчи, восемь игроков основы отсутствуют... Результат не так важен, как набор формы», — приводит AS слова Анчелотти.

«Реал» проведет следующий матч 7 августа против «Челси».

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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