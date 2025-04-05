Анчелотти не считает заслуженным поражение «Реала» от «Валенсии»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что команде не хватило эффективности в матче 30-го тура ла лиги с «Валенсией» (1:2).

У «сливочных» единственный гол в этой игре забил Винисиус.

«У нас нет проблем ни с физическим состоянием, ни с качеством игры. Мы создали много моментов. Не хватило лишь эффективности. Можно ли было сыграть лучше? Да, но это не из-за нехватки желания. Мы заслужили победу, но не добились ее из-за деталей. Вы можете критиковать что угодно, но и у меня есть право видеть то, что я вижу. У нас были заслуженные поражения, но это не одно из них», — приводит Marca слова тренера.

«Реал» с 63 очками остается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч в ла лиге мадридская команда проведет 13 апреля против «Алавеса».