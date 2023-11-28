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Испания

Сегодня, 15:35

Анчелотти не стал отвечать на вопрос о своем будущем в «Реале»

Алина Савинова
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался отвечать на вопрос о своем будущем в клубе перед матчем с «Наполи» в рамках Лиги чемпионов.

«Я не говорю о своем будущем», — приводит Marca слова Анчелотти.

Также он рассказал, что думает о критике в адрес главного тренера «Барселоны» Хави. Ранее сообщалось, что 43-летнего специалиста могут уволить из команды.

«Хави, как и я, очень хорошо разбирается в футболе... Конечно, бывает критика. Иногда такое случается, но у Хави есть опыт, чтобы справиться со всем этим. Он очень хорошо знает нашу среду, и я думаю, что у него есть все ресурсы, чтобы справиться с этой ситуацией», — добавил специалист.

28 ноября появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» сделал предложение Анчелотти. При этом руководство «Реала» хочет продлить контракт с 64-летним тренером до Рождества. Его действующее соглашение с мадридской командой рассчитано до конца нынешнего сезона.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2023/11/28/6565c9e006c8de0027dd3f74-directo.html
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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