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Испания

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Анчелотти: «Не волнуюсь насчет ситуации с контрактами Асенсио и Себальоса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не беспокоится о ситуации с истекающими контрактами полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса.

«Я не волнуюсь насчет Асенсио и Себальоса, есть время все обсудить. Если они захотят остаться, я буду рад, если не захотят — тоже», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти.

Контракты Асенсио и Себальоса действуют до конца июня 2023 года. У Асенсио 3 гола и 3 результативных передачи в 15 матчах нынешнего сезона, у Себальоса 1 голевой пас в 11 встречах.

Дани Себальос
Карло Анчелотти
Марко Асенсио
ФК Реал
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