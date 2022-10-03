Анчелотти объяснил, почему Азар не играл в матче «Реала» с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему полузащитник Эден Азар не играл в матче 7-го тура ла лиги против «Осасуны» (1:1).

«Игра была такова, что на поле нужен был не Азар, а второй нападающий, который мог бы навязать борьбу на втором этаже. Под эти требования Эден точно не подходит», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

В этом сезоне ла лиги 31-летний бельгиец провел 3 матча, в которых не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов на его счету 1 гол в 1 матче.