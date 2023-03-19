0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:00

Анчелотти об Азаре: «Я в «Реале», чтобы выигрывать, а не давать каждому игроку минуты»

Эден Азар и Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник команды Эден Азар редко появляется на поле.

«Я здесь не для того, чтобы давать каждому игроку минуты, я здесь для того, чтобы выигрывать матчи. Я не смотрю на то, сколько игрок зарабатывает или на его возраст, я смотрю только на результаты», — цитирует Анчелотти Eleven Belgium.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл 7 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В последний раз Азар выходил на поле 3 января в матче Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

dsadadad
Карло Анчелотти
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Барселоной» и «Реалом»

Чемпионат Испании: «Атлетико» обыграл «Валенсию», «Барселона» — «Реал» и другие матчи 26-го тура