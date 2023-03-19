Анчелотти об Азаре: «Я в «Реале», чтобы выигрывать, а не давать каждому игроку минуты»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник команды Эден Азар редко появляется на поле.

«Я здесь не для того, чтобы давать каждому игроку минуты, я здесь для того, чтобы выигрывать матчи. Я не смотрю на то, сколько игрок зарабатывает или на его возраст, я смотрю только на результаты», — цитирует Анчелотти Eleven Belgium.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл 7 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В последний раз Азар выходил на поле 3 января в матче Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).