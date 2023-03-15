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Испания

Сегодня, 19:55

Анчелотти — об Азаре: «Если он мало играет, то это потому, что существует большая конкуренция»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем своей команды Эдене Азаре.

«Наши отношения не холодные. Он был очень честен, сказав, что мы мало разговариваем, и это правда. Часто это вопрос характера, вам лучше разговаривать с одним человеком, чем с другим. Но самое важное для меня это то, что, хотя мы мало разговариваем и я не часто выпускаю его на поле, он уважает меня, а я его. Для меня это очень ценно. Если он мало играет, то это потому, что существует большая конкуренция. На его позиции есть игрок, который вносит большой вклад, и это Винисиус», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл за «Реал» в 7 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Карло Анчелотти
Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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