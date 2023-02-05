Анчелотти объяснил, почему Кроос и Модрич не сыграли против «Мальорки» с первых минут

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича.
«Мне пришлось прибегнуть к ротации. Я не мог задействовать Крооса и Модрича с первых минут, потому что они неважно чувствовали себя после прошлого матча с «Валенсией». Я не хотел рисковать их здоровьем», — приводит слова тренера Marca.
«Реал» проиграл «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.
«Мальорка», набравшая 28 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. «Реал» с 45 баллами располагается на второй строчке.
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