Анчелотти объяснил, почему не возглавит сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему не готов на данном этапе карьеры возглавлять сборную. Ранее сообщалось, что он является главным претендентом на пост главного тренера национальной команды Бразилии.

«Возможно, я подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры, а на данный момент я хочу взаимодействовать с игроками ежедневно, мне нравится должность клубного тренера», — цитирует Diario AS Анчелотти.

После 14 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.