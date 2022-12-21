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Испания

Сегодня, 10:01

Анчелотти объяснил, почему не возглавит сборную Бразилии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему не готов на данном этапе карьеры возглавлять сборную. Ранее сообщалось, что он является главным претендентом на пост главного тренера национальной команды Бразилии.

«Возможно, я подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры, а на данный момент я хочу взаимодействовать с игроками ежедневно, мне нравится должность клубного тренера», — цитирует Diario AS Анчелотти.

После 14 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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