Анчелотти объяснил, почему не возглавит сборную Бразилии

Сегодня, 10:01
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему не готов на данном этапе карьеры возглавлять сборную. Ранее сообщалось, что он является главным претендентом на пост главного тренера национальной команды Бразилии.
«Возможно, я подумаю о работе в сборной на закате своей карьеры, а на данный момент я хочу взаимодействовать с игроками ежедневно, мне нравится должность клубного тренера», — цитирует Diario AS Анчелотти.
После 14 туров чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка.