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Сегодня, 03:48

Анчелотти объяснил, почему заменил Начо в начале второго тайма с «Жироной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Жироны» (2:4) в 33-м туре чемпионата Испании объяснил, почему заменил защитника Начо Фернандеса. На 52-й минуте вместо него вышел Эдуардо Камавинга.

«Начо сделал свое дело, и я заменил его, чтобы поставить Камавинга и попытаться добиться большего на левом фланге. Мне не в чем его упрекнуть. Он сыграл не на своем уровне, но как и все. Никто не был на своем обычном уровне сегодня», — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

«Реал» после поражения от «Жироны» на 11 очков отстает от «Барселоны» в турнирной таблице испанской ла лиги, но у каталонцев есть игра в запасе.

Карло Анчелотти
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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