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Сегодня, 03:10

Анчелотти: «Мбаппе хорошо комбинирует с Винисиусом, мне понравилась его игра»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру форварда Килиана Мбаппе в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (2:0).

«Мбаппе выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра», — приводит слова Мбаппе Marca.

По голу за «сливочных» с пенальти забили Винисиус Жуниор (58-я минута) и Килиан Мбаппе (75-я).

«Реал» (11 очков) поднялся на второе место в ла лиге. Команда Карло Анчелотти сократила отставание от «Барселоны» до одного очка, но у каталонцев есть игра в запасе. «Реал Сосьедад» (4) идет 16-м в турнирной таблице.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад

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