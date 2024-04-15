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Испания

Сегодня, 07:16

Анчелотти оценил игру «Реала» против «Мальорки»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру команды в матче 31-го тура ла лиги с «Мальоркой» (1:0).

«Обычно бывает так, что когда ты не забиваешь, тебя наказывают. К счастью, мы очень хорошо защищались. Мы почти не упускали моментов. Мы должны избегать таких ненужных потерь, так как нам тяжело возвращать мяч назад, как и всем командам», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Портал Planeta Real Madrid сообщает, что специалист обратился лично и к голкиреру Андрею Лунину уже в раздевалке.

На последней минуте матча украинский вратарь проиграл мяч в борьбе с Ведатом Мурики, не попавшим в пустые ворота.
Карло Анчелотти
ФК Реал
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