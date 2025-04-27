Анчелотти оценил игру Рюдигера после поражения в финале Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру защитника Антонио Рюдигера в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (2:3 д.в.), несмотря на возможные дисциплинарные последствия для немецкого футболиста.

«Требуется разобраться в ситуации, но я могу сказать одно — Рюдигер провел потрясающий матч. Он выложился полностью и держался до последнего, пока у него не закончились силы. Я искренне ценю его самоотдачу», — заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции, слова которого приводит ESPN.

Сейчас решается вопрос о возможной длительной дисквалификации Рюдигера из-за инцидента с арбитром в концовке встречи.