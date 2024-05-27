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Сегодня, 12:18

Анчелотти оценил игру Винисиуса в «Реале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о работе с вингером Винисиусом Жуниором. Он заявил, что футболист прибавил в каждом аспекте.

«Мы проделали успешную работу с Винисиусом. Он хорошо прибавил в каждом аспекте. На данный момент Винисиус больше сосредоточен на победе в Лиге чемпионов, нежели на индивидуальных достижениях», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Футболист считается одним из фаворитов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне чемпионата Испании отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

За «Реал» 23-летний полузащитник играет с лета 2018 года.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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