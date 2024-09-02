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Сегодня, 02:14

Анчелотти — о дубле Мбаппе: «Килиан провел хорошую игру, как и все остальные»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:0).

«У нас нет беспокойства или разочарования. У нас есть большой энтузиазм и мотивация стараться добиться большего. Сегодня мы заслужили победу и сыграли лучше. Мы заработали три очка и подошли к перерыву с хорошими эмоциями. Мы сделали шаг вперед в том, что хотим делать и кем хотим быть на поле.

Мы никогда не давили на Мбаппе, чтобы он забивал голы. Он провел хорошую игру, как и все остальные, и был очень эффективен на поле. Для Мбаппе было важно забить, но мы оцениваем коллективную работу, которая оказалась лучше, чем в прошлой игре», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

25-летний француз забил на 67-й и 75-й минутах, второй гол нападающий забил с пенальти. Это дебютные мячи Мбаппе за «Реал» в ла лиге — первый гол за мадридский клуб игрок забил в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» (2:0).

После этого матча «Реал» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Бетис» с 2 очками — на 17-й строчке.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Бетис
ФК Реал
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