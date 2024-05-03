Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:30

Анчелотти: «Со мной никогда не случалось, чтобы сезон был только с двумя поражениями»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успешное выступление команды в текущем сезоне.

Клуб из Мадрида проиграл только два матча во всех турнирах. При этом обе встречи «Реал» уступил «Атлетико» — в ла лиге и Кубке Испании.

«Со мной никогда не случалось, чтобы сезон был только с двумя поражениями. Надеюсь, мы продлим эту серию до конца сезона. Команда выступила очень хорошо, и каждый игрок ежедневно вносил большой вклад. Мы дошли до финального отрезка, и я очень хочу завоевать эти титулы [чемпионат Испании и Лигу чемпионов]», — приводит Marca слова Анчелотти.

«Реал» с 84 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В следующем туре команда Анчелотти встретится с «Кадисом».

Также «Реал» продолжает выступление в Лиге чемпионов. Соперником мадридцев в полуфинале турнира является «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).

0
Читайте также
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Три чемпиона в «Авангарде», 275 млн для лучшего бомбардира плей-офф и новый контракт Атанасова. Главные трансферные новости КХЛ на 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Барселона» готова расстаться с Педри этим летом

Анчелотти: «Куртуа сыграет с «Кадисом»