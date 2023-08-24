Анчелотти опроверг слухи о переходе Модрича в клуб Саудовской Аравии

Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Луки Модрича в команду Саудовской Аравии.

«Модрич в Саудовской Аравии? Лука уже принял решение остаться в «Реале». Он недоволен тем, что не получает игровые минуты, но всему свое время», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В первых двух турах ла лиги Модрич ни разу не появлялся на поле в стартовом составе. Контракт 37-летнего игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.