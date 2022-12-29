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Испания

Сегодня, 16:18

Анчелотти отказался назвать Месси лучшим футболистом в истории

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не может назвать нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Лучший игрок в истории? Сложный вопрос. Несправедливо так оценивать, потому что в каждой эпохе были и есть выдающиеся игроки.

И от меня вы никогда не слышите, что Месси — лучший футболист в истории. Я видел слишком много разных талантов разных времен. Мне нравится очень много хороших игроков... Я тренирую обладателя «Золотого мяча» каждый день», — приводит слова Анчелотти Marca.

Месси стал победителем чемпионата мира-2022 со сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. 35-летний аргентинец за карьеру семь раз получал «Золотой мяч».

Карло Анчелотти
Лионель Месси
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