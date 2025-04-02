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Испания

2 апреля, 13:14

Анчелотти отказался от сделки с испанской прокуратурой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карло Анчелотти в суде.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказался от сделки с испанской прокуратурой по делу о неуплате налогов, сообщает Mundo Deportivo.

Анчелотти грозит наказание в виде тюремного заключения на пять лет. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в 2014 и 2015 годах. В среду 65-летний специалист предстал перед судом и сообщил, что готов дать показания и отказывается от сделки с прокуратурой.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. До этого он работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год. Также 65-летний итальянец тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и «Парму».

После 29 туров «Реал» с 63 очками занимает второе место в ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.

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Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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