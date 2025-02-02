Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:08

Анчелотти: «Решение не удалять Ромеро за фол на Мбаппе необъяснимо»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (0:1).

«Решение, принятое арбитром и ВАР, не давать красную карточку Ромеро на фоле на Мбаппе — необъяснимо. Самое главное — защитить игрока, а это был явный фол, действительно грубый подкат с риском травмы. К счастью, обошлось без последствий, но риск был. Для этого также существует ВАР. Мы считаем решение не показывать красную карточку необъяснимым.

Это была трудная, тяжелая игра. Кое-что мы сделали хорошо, мы хорошо контролировали игру, особенно во втором тайме. У нас был отменен гол, мы попали в штангу и нанесли 20 ударов по воротам. Игра была под контролем, но «Эспаньол», отлично действовавший на контратаках, застал нас врасплох и забил гол. Они добились той игры, которую хотели», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

«Реал» (49 очков) продолжает лидировать в ла лиге. Команда Карло Анчелотти уступила в чемпионате впервые в 2025 году. До этого мадридцы в последний раз 4 декабря проиграли «Атлетику» из Бильбао в 19-м туре.

«Эспаньол» (23) поднялся на 17-е место в турнирной таблице.

Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Эспаньол
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 876-й гол за карьеру в НХЛ
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Промес сделал заявление на русском языке. Что происходит в «Спартаке» на сборах в Абу-Даби
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя