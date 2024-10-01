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Анчелотти отреагировал на призыв Симеоне наказать Куртуа за провокацию фанатов «Атлетико»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о словах Диего Симеоне, возглавляющего «Атлетико», по поводу вратаря сливочных Тибо Куртуа.

Ранее 54-летний аргентинский специалист призвал наказать гоклипера, который спровоцировал фанатов «матрасников» во время матча (1:1) 8-го тура ла лиги.

«Я уважаю мнение каждого и готов ответить каждому, но когда Куртуа во время матча по много раз кричат «умри», сложно сосредоточиться на игре и отражать удары. Эта довольно понятная тема для всех. Матч был остановлен из-за агрессивных действий. Жестокости нет места ни на поле, ни в обществе. Все видели, что произошло», — цитирует Анчелотти Sport.es.

На 70-й минуте матч «Атлетико» — «Реал» был прерван из-за поведения болельщиков: фанаты хозяев стали бросать в Куртуа посторонние предметы.

После 8 туров «Реал» с 18 очками идет на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» (16) располагается на четвертой строчке.

Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал

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