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Анчелотти: «Нам повезло, что Кроос был с «Реалом» в течение 10 лет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после заключительного матча чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0) прокомментировал уход полузащитника Тони Крооса.

«Я думаю, что «Бернабеу» попрощался с Кроосом так, как он этого заслуживал. Это отличный вечер, и нам повезло, что мы проведем с ним еще одну неделю. Он отличный полузащитник с великолепными качествами, отличным характером, небольшим самомнением и очень скромный. Он альтруистичный игрок. Нам повезло, что он был с нами в течение 10 лет», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Последний матч Тони Крооса на &laquo;Сантьяго Бернабеу&raquo; 25&nbsp;мая 2024 года. Игроки «Реала» устроили Кроосу коридор почета в последнем матче на «Сантьяго Бернабеу»

21 мая 34-летний немец объявил о том, что не будет продлевать контракт с мадридским клубом и после чемпионата Европы 2024 года уйдет из футбола.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер».

Карло Анчелотти
Тони Кроос
ФК Реал
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