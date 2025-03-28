Анчелотти — о словах Роналдо про переговоры со сборной Бразилии: «Не помню, чтобы говорил с ним об этом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова экс-нападающего мадридцев Роналдо о возможности возглавить сборную Бразилии.

Ранее Роналдо заявил, что 65-летний итальянец мог возглавить сборную Бразилии прошлым летом. По его словам, он участвовал в переговорах и обсуждал их с Анчелотти.

«Я не помню, чтобы говорил об этом с Роналдо. Контракт говорит сам за себя. Мне нечего добавить к этому. Я люблю Бразилию, футболистов и болельщиков, но у меня есть контракт с «Реалом», — приводит слова Анчелотти AS.

После 28 туров «Реал» с 60 очками занимает второе место в ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.