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Сегодня, 15:10

Анчелотти отреагировал на увольнение Хави с поста главного тренера «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение Хави из «Барселоны». Он считает, что со временем специалист смириться с отставкой.

«Это часть работы тренера. Это немного волнует Хави после того, что он сделал, ведь это первый раз, когда его увольняют, но со временем, я думаю, он поймет, что это часть работы», — цитирует Анчелотти AS.

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества. 24 мая «Барселона» все же объявила об уходе тренера. По словам самого Хави, решение об отставке было принято клубом под давлением людей сверху.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Карло Анчелотти
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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