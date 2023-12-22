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Испания

Сегодня, 11:59

Анчелотти — о Суперлиге: «То, что монополии больше нет, — положительный факт»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное создание Суперлиги.

«Это важное решение для футбола. Некоторые клубы в этом не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех. То, что монополии больше нет, будет положительным фактом», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.

Карло Анчелотти
Суперлига (футбол)
ФК Реал
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