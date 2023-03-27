Анчелотти ответил главе Бразильской конфедерации футбола Родригесу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением по поводу заявления президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригеса. Он подчеркнул, что намерен работать в мадридском клубе до конца карьеры.

Ранее Родригес заявил, что хотел бы видеть Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии.

«Я хочу продолжить работу в «Реале». Я счастлив здесь. Я уже много раз говорил, что готов провести все оставшееся время в «Реале», — цитирует тренера Marca.

Действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что мадридцы хотят расстаться со специалиста и уже ищут ему замену.