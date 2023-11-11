Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Продление контракта с «Реалом»? Нам нужно время, чтобы подумать об этом», приводит слова Анчелотти Madrid Xtrа.

64-летний специалист возглавил «Реал» в июле 2021 года. До этого он уже был главным тренером испанского клуба с 2013 по 2015 год. Под его руководством «Реал» становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

После 12 туров «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 29 очков. Лидирует — «Жирона» (31 очко).