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Сегодня, 12:41

Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, считает ли свою команду фаворитом финала Лиги чемпионов.

«Мы являемся фаворитами? Мы об этом не думаем. «Боруссия» показала качество и заслуживает быть в финале. Знаем лишь то, что нам придется страдать и бороться», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией».

1 июня мадридцы сыграют с «Боруссией» Дортмунд в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.

Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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