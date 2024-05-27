Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов

Сегодня, 12:41
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, считает ли свою команду фаворитом финала Лиги чемпионов.
«Мы являемся фаворитами? Мы об этом не думаем. «Боруссия» показала качество и заслуживает быть в финале. Знаем лишь то, что нам придется страдать и бороться», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Ранее Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией».
1 июня мадридцы сыграют с «Боруссией» Дортмунд в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск.