Анчелотти: «Не говорили перед матчем с «Валенсией» о раситском скандале с Винисиусом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 13-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» вспомнил о расистском скандале с участием фанатов «летучих мышей» и нападающего мадридцев Винисиуса в мае.

«Нет, мы не говорили о расизме, которому Винисиус подвергся в матче с «Валенсией». Как я уже говорил, на чем мы сосредоточились, так это на «Валенсии», которая является очень хорошей командой. Это команда, которая играет очень интенсивно. Это единственное, о чем мы говорили. Именно поэтому мы собираемся провести матч с максимальной интенсивностью, которую можем предложить. Я думаю, что болельщики, которые приходят на стадион, должны приходить с максимальным спокойствием и получать удовольствие от матча. За этим матчем будет очень приятно наблюдать, потому что две команды проведут очень напряженный футбольный матч. Давайте же позволим болельщикам «Валенсии» приходить на стадион без проблем и с полным спокойствием», — цитирует L'Equipe Анчелотти.

Матч «Реал» — «Валенсия» состоится в субботу, 11 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.