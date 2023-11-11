Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 03:26

Анчелотти: «Не говорили перед матчем с «Валенсией» о раситском скандале с Винисиусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 13-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» вспомнил о расистском скандале с участием фанатов «летучих мышей» и нападающего мадридцев Винисиуса в мае.

«Нет, мы не говорили о расизме, которому Винисиус подвергся в матче с «Валенсией». Как я уже говорил, на чем мы сосредоточились, так это на «Валенсии», которая является очень хорошей командой. Это команда, которая играет очень интенсивно. Это единственное, о чем мы говорили. Именно поэтому мы собираемся провести матч с максимальной интенсивностью, которую можем предложить. Я думаю, что болельщики, которые приходят на стадион, должны приходить с максимальным спокойствием и получать удовольствие от матча. За этим матчем будет очень приятно наблюдать, потому что две команды проведут очень напряженный футбольный матч. Давайте же позволим болельщикам «Валенсии» приходить на стадион без проблем и с полным спокойствием», — цитирует L'Equipe Анчелотти.

Матч «Реал» — «Валенсия» состоится в субботу, 11 ноября. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетик» вырвал победу у «Сельты». Аспас не забил пенальти в конце матча