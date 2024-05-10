Анчелотти планирует выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, выйдет в основном составе команды в финале Лиги чемпионов, сообщает Relevo.

По информации источника, 31-летний бельгиец является фаворитом на место голкипера в стартовом составе.

Ранее Куртуа из-за повреждений пропустил большую часть сезона-2023/24. Ворота мадридцев в Лиге чемпионов защищали Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.