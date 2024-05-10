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Сегодня, 13:38

Анчелотти планирует выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, выйдет в основном составе команды в финале Лиги чемпионов, сообщает Relevo.

По информации источника, 31-летний бельгиец является фаворитом на место голкипера в стартовом составе.

Ранее Куртуа из-за повреждений пропустил большую часть сезона-2023/24. Ворота мадридцев в Лиге чемпионов защищали Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0). Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Тибо Куртуа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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