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Испания

Сегодня, 16:51

Анчелотти поделился мнением о будущем Азара в «Реале»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о будущем полузащитника Эдена Азара в мадридском клубе.

«У Азара есть контракт, и это означает, что он останется. Если он недоволен, он должен попросить клуб отпустить его, а если он счастлив, то пусть остается, как и все остальные», — цитирует тренера AS.

32-летний бельгиец выступает за мадридскую команду с лета 2019 года.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл девять матчей за «Реал», забив один гол и отметившись двумя голевыми передачами.

Карло Анчелотти
Эден Азар
ФК Реал
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