Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о нападающем Винисиусе Жуниоре после матча с «Атлетиком» (2:0) в 18-м туре ла лиги.

«Винисиус сейчас играет в свой футбол. Он отличный футболист, на которого постоянно давят болельщики, соперники и даже иногда арбитры. Но он продолжит совершенствоваться, чтобы никогда не жаловаться. Считаю бессмысленным это давление. Хочу, чтобы его уважали», — цитирует тренера Bernabeu Digital.

В этом сезоне бразилец отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 17 матчах.