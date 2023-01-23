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Испания

Сегодня, 08:08

Анчелотти — о давлении на Винисиуса: «Хочу, чтобы его уважали»

Анчелотти поделился мнением о нападающем Винисиусе Жуниоре
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о нападающем Винисиусе Жуниоре после матча с «Атлетиком» (2:0) в 18-м туре ла лиги.

«Винисиус сейчас играет в свой футбол. Он отличный футболист, на которого постоянно давят болельщики, соперники и даже иногда арбитры. Но он продолжит совершенствоваться, чтобы никогда не жаловаться. Считаю бессмысленным это давление. Хочу, чтобы его уважали», — цитирует тренера Bernabeu Digital.

В этом сезоне бразилец отметился 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 17 матчах.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
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