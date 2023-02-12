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Испания

Сегодня, 08:58

Анчелотти — о десятом голе Вальверде: «Теперь мне не придется рвать тренерскую лицензию»

Анчелотти поделился мнением о результативности Федерико Вальверде
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о результативности полузащитника команды Федерико Вальверде.

Футболист отметился дублем в финале клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» (5:3). Это стал его 10 и 11 мяч в сезоне.

«Я очень благодарен Феде Вальверде за его десятый гол. Теперь мне не придеватся рвать свою тренерскую лицензию», — цитирует Анчелотти испанскими СМИ.

«Реал» в пятый раз в своей истории выиграл клубный чемпионат мира, что является рекордным показателем. Ранее мадридцы выигрывали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Также «Реал» трижды становился победителем Межконтинентального кубка.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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