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Испания

Сегодня, 14:05

Анчелотти подтвердил, что Бензема останется в «Реале» на следующий сезон

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем форварда команды Карима Бензема.

«Я согласен с Каримом, интернет — это не реальность. У Бензема еще один год контракта с «Реалом» до 2024 года, и у нас нет сомнений», — приводит слова Анчелотти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее француз высказался о своем возможном уходе из «Реала»: «Я все еще здесь. Говорят об уходе только в интернете. А правда — это не интернет».

Он выступает за мадридский клуб с 2009 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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