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Испания

Сегодня, 11:05

Анчелотти — о Камавинге: «Он хорошо справился, хотя и не привык играть на этой позиции»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника Эдуардо Камавинги на позиции левого защитника в матче 19-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (0:0).

«Он хорошо справился, хотя и не привык играть на этой позиции. Однако он вместе с Винисиусом создал для нас много возможностей на этом фланге. Он вариант, который мы можем использовать, даже если ему и неудобно», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за «сливочных» 29 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка за 18 матчей.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
Эдуардо Камавинга
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