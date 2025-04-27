The Athletic: Анчелотти возглавит сборную Бразилии по окончании сезона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет клуб по окончании сезона, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, 65-летний итальянец летом возглавит сборную Бразилии. Тренировать «Реал» во время клубного чемпионата мира будет другой специалист.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год, а затем вернулся в мадридский клуб в 2021 году. Вместе с «Реалом» специалист дважды стал чемпионом Испании и дважды обладателем Кубка страны, а также три раза выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды — клубный чемпионат мира.