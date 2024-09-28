Анчелотти полагает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч»-2024

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий команды Винисиус заслужил стать обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.

«Думаю, он выиграет, но если нет, ничего не произойдет. Мы пойдем дальше, и Винисиус тоже. Но я думаю, что он этого заслуживает», — приводит Marca слова Анчелотти.

В минувшем сезоне 24-летний Винисиус вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов. На его счету было 24 гола и 11 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах за мадридскую команду.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.