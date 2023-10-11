Анчелотти получил почетную степень Пармского университета

Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти присвоена степень в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности.

Как сообщает Corriere dello Sport, почетную степень доктора наук 64-летний специалист получил в Пармском университете. Предложение вручить тренеру степень, сформулированное факультетом медицины и хирургии, было одобрено Академическим сенатом Университета Эмилии и поддержано министром университетов и исследований Анной Марией Бернини.

Информируется, что Анчелотти был провозглашен доктором не только за футбольные достижения, но и за человеческие качества. На мероприятии присутствовали Арриго Сакки и Арьедо Брайда.