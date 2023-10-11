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Испания

Сегодня, 13:59

Анчелотти получил почетную степень Пармского университета

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти присвоена степень в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности.

Как сообщает Corriere dello Sport, почетную степень доктора наук 64-летний специалист получил в Пармском университете. Предложение вручить тренеру степень, сформулированное факультетом медицины и хирургии, было одобрено Академическим сенатом Университета Эмилии и поддержано министром университетов и исследований Анной Марией Бернини.

Информируется, что Анчелотти был провозглашен доктором не только за футбольные достижения, но и за человеческие качества. На мероприятии присутствовали Арриго Сакки и Арьедо Брайда.

Источник: Corriere dello Sport
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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