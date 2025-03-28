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28 марта, 13:35

Анчелотти предстанет перед судом за неуплату налогов

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти 2 апреля предстанет перед мадридским судом по делу о неуплате налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на Relevo.

По информации источника, что итальянский специалист в 2014 и 2015 годах выплачивал налог лишь со своей зарплаты в клубе, но не с дополнительных источников дохода. Общая сумма задолженности составила 1 062 000 евро. Анчелотти грозит наказание в виде тюремного заключения на четыре года и девять месяцев.

Анчелотти он руководит «Реалом» с 2021 года, ранее он был главным тренером команды с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридский клуб дважды выиграл ла лигу и Кубок Испании, трижды команда становилась победителем Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС
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Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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