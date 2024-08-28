Анчелотти признался, что его не беспокоит отсутствие голов у Мбаппе в ла лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об отсутствии голов в ла лиге у нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Он работает, процесс идет хорошо. Как и адаптация. Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьет», — цитирует Анчелотти AS.

Футболист этим летом перешел в «Реал», подписав контракт со «сливочными» до 2029 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел два матча в ла лиге.

На данный момент «Реал» с 4 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. 29 августа мадридский клуб на выезде сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.