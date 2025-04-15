Анчелотти признался, что мечтал тренировать «Ливерпуль»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что десять лет назад очень хотел возглавить «Ливерпуль».

В 2015 году итальянский тренер был близок к тому, чтобы занять пост главного тренера «Ливерпуля» после увольнения Брендана Роджерса, однако красные в итоге назначили Юргена Клоппа. В 2019-м Анчелотти принял предложение от другого клуба из Мерсисайда — «Эвертона».

«Я мечтал тренировать «Ливерпуль», но потом я оказался в «Эвертоне» и ощутил соперничество этих команд, после этого я абсолютный фанат «Эвертона». Мне очень понравилась обстановка в клубе, потому что там царит невероятная страсть к цветам», — приводит Goal слова Анчелотти.

Также тренер рассказал, что в 2018 году отказался возглавить сборную Италии, прежде чем на пост главного тренера пришел Роберто Манчини.

Анчелотти работал в «Эвертоне» с 2019 по 2021 год, после чего присоединился к «Реалу», который тренирует по настоящее время. «Сливочные» под его руководством дважды становились чемпионами Испании и трижды выигрывали Лигу чемпионов.