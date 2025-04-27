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Сегодня, 09:08

Анчелотти — о своей дальнейшей судьбе в «Реале»: «Этот вопрос придется решать в ближайшие недели»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал будущее в клубе после проигрыша в финале Кубка Испании «Барселоне». Матч состоялся на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» и завершился победой сине-гранатовых в дополнительное время со счетом 3:2.

«Этот вопрос придется решать в ближайшие недели, а не только сегодня», — передает слова итальянского специалиста издание Managing Madrid.

Ранее появлялась информация, что Анчелотти может расстаться с «Реалом» по окончании сезона. В числе возможных вариантов его дальнейшей карьеры называется пост главного тренера сборной Бразилии.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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