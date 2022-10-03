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Анчелотти о ничьей с «Осасуной»: «Реал» мог победить, если бы забил с пенальти. Такие матчи случаются»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

«Для нас это был не лучший день, но мы заслуживали победу. Я думал о замене пенальтиста, но Бензема реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне, он лучший пенальтист, который есть в команде. Нам нет оправданий. Состав был очень хороший. Игра пошла не так, как мы хотели. Хотя все-таки мы могли победить, если бы забили с пенальти. Тем не менее, команда играла хорошо. Такие матчи случаются по ходу чемпионата.

Завершилась наша очень хорошая серия, но теперь мы хотим найти другую. Когда «Реал» не выигрывает, счастливых никогда не бывает. Ничья огорчает нас, но мы отреагируем на это», — приводит слова Анчелотти Marca.

На 78-й минуте встречи произошел ключевой момент матча. Защитник «Осасуны» Давид Гарсия сфолил в своей штрафной на форварде «Реала» Кариме Бензема, и судья назначил пенальти после подсказки ВАР, также удалив Гарсию. Бензема не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс вернуться на первое место в турнирной таблице. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков, но каталонцы находятся выше по дополнительным показателям.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
ФК Осасуна
ФК Реал
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