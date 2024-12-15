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Анчелотти — о ничьей с «Райо Вальекано»: «Реалу» не хватало эффективности в штрафной»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (3:3).

«Мы атаковали, но нам не хватало эффективности в штрафной. Также немного не хватило надежности в защите. Мы играли очень хорошо до счета 3:2. После того как пропустили, мы стали бороться до конца. Эта ничья отличается от матчей с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом». Этой игрой я удовлетворен», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Барселоне» одно очко. «Райо Вальекано» с 20 очками — на 13-й строчке.

Карло Анчелотти
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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