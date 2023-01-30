Анчелотти о ничьей с «Сосьедадом»: «Мы заслужили победу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча против «Реал Сосьедада» (0:0).

«Обидно, мы заслужили победу и провели хороший матч. Команда улучшилась физически. Мы были близки к тому, чтобы забить, но в итоге на табло ничья. Я доволен игрой, потому что команда сыграла очень хорошо, мы выкладывались все 90 минут на полную. «Реал» не смог сыграть так, как хотелось бы, из-за того, как мы прессинговали», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мадридская команда впервые в сезоне не забила ни одного гола в матче.

После этой встречи «Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 5 очков. «Сосьедад» с 39 очками — на третьей строчке.