Анчелотти — о 4:4 с «Вильярреалом»: «Гюлер показал что-то особенное в атаке»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:4).

«Это был зрелищный матч с отличной интенсивностью и открытостью. Мы получили то, что должны были получить, нам нужно готовиться к следующей игре. Это был матч, в котором нужно было хорошо сыграть и показать атакующий футбол. Целью были не очки, потому что они нам не нужны, а провести хорошую игру и избежать травм. Все получилось идеально.

Мы пропустили больше голов, чем нужно, но перед финалом Лиги чемпионов это ничего не значит. Арда Гюлер показал что-то особенное в атаке. Он очень эффективен и обладает особым талантом», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Мадридская команда набрала 94 очка и занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Вильярреал» идет на 8-й позиции.